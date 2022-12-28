Вяльбе — о самом ярком событии пятого этапа КР: падение Большунова с Устюговым? Вовсе нет

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подвела итоги пятого этапа Кубка России, а также не согласилась с мнением, что его самым ярким событием стало столкновение олимпийских чемпионов Александра Большунова и Сергея Устюгова.

«В Красногорске столько болельщиков было, когда ещё я была спортсменкой. Зрительский интерес? Это оправданно! Даже в будние дни много народа было, а уж в выходной – как в старые добрые времена. У нас появились новые олимпийские чемпионы, а люди интересуются именно сильнейшими.

Вы ждёте, что я в качестве самого яркого события назову падение Саши с Серёжей? Вовсе нет. Главное, что снег был в Красногорске, за что мы всегда очень сильно переживаем. Наташа Непряева выиграла все гонки, Саша Терентьев выиграл два спринта – это было красиво», — сказала Вяльбе в эфире телеканала «Спортивный».