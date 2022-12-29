Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Дело не только в отстранении России». Финский тренер призвал реформировать лыжные гонки

«Дело не только в отстранении России». Финский тренер призвал реформировать лыжные гонки
Комментарии

Финский тренер Кари-Пекка Кюрё призвал реформировать лыжные гонки, отметив, что популярность биатлона может затмить интерес к ним.

«Классический стиль должен отправиться в музей. Возможно, это надо было сделать ранее. Давайте это сделаем хотя бы сейчас. Что касается доминирования Норвегии, конечно, итоговые результаты изменились из-за отстранения сильных российских лыжников, но дело не только в отстранении России. Проблемы в лыжном спорте известны уже давно.

В женских гонках конкуренция между разными странами сейчас более ровная, но и там просматривается угроза той же проблемы. До Олимпиады 2014 года в Сочи всё ещё выглядело хорошо, но потом начался спад, в ходе которого были потеряны многие действительно важные моменты гонок.

У многих стран нет ни денег, ни энтузиазма, чтобы справиться с проблемой ресурсов. Они предпочитают инвестировать в биатлон, где наблюдается сильный бум. Если бы затраты сократились вдвое, то некоторые страны Центральной Европы наверняка увидели бы в лыжах новый потенциал. Если конкуренция обострится, то общественный интерес возрастёт. Если ничего не делать, то популярность биатлона уйдёт за горизонт, а лыжи останутся отдыхать на пляже.

В нынешней неблагоприятной ситуации стоит рассмотреть и вариант с участием на Кубке мира клубных команд вместо сборных стран», — приводит слова Кюрё Ilta-Sanomat.

Бесконечные скандалы в шведских лыжах привели к отставке. Во всех бедах обвинили босса Бесконечные скандалы в шведских лыжах привели к отставке. Во всех бедах обвинили босса
1
0
0
1
0
0
Поделиться
Теги Лыжи Кубок мира •••

Заглавное фото: GETTY IMAGES

Источник: Ilta-Sanomat

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022