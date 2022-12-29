«Дело не только в отстранении России». Финский тренер призвал реформировать лыжные гонки

Финский тренер Кари-Пекка Кюрё призвал реформировать лыжные гонки, отметив, что популярность биатлона может затмить интерес к ним.

«Классический стиль должен отправиться в музей. Возможно, это надо было сделать ранее. Давайте это сделаем хотя бы сейчас. Что касается доминирования Норвегии, конечно, итоговые результаты изменились из-за отстранения сильных российских лыжников, но дело не только в отстранении России. Проблемы в лыжном спорте известны уже давно.

В женских гонках конкуренция между разными странами сейчас более ровная, но и там просматривается угроза той же проблемы. До Олимпиады 2014 года в Сочи всё ещё выглядело хорошо, но потом начался спад, в ходе которого были потеряны многие действительно важные моменты гонок.

У многих стран нет ни денег, ни энтузиазма, чтобы справиться с проблемой ресурсов. Они предпочитают инвестировать в биатлон, где наблюдается сильный бум. Если бы затраты сократились вдвое, то некоторые страны Центральной Европы наверняка увидели бы в лыжах новый потенциал. Если конкуренция обострится, то общественный интерес возрастёт. Если ничего не делать, то популярность биатлона уйдёт за горизонт, а лыжи останутся отдыхать на пляже.

В нынешней неблагоприятной ситуации стоит рассмотреть и вариант с участием на Кубке мира клубных команд вместо сборных стран», — приводит слова Кюрё Ilta-Sanomat.