Бесконечные скандалы в шведских лыжах привели к отставке. Во всех бедах обвинили босса

Лыжная сборная Швеции в текущем сезоне запоминается не замечательными результатами, а бесконечными скандалами вокруг команды. То денег там не хватает, то лидеры сборной отказываются тренироваться с остальными, то на очередной этап Кубка мира никто не приезжает. А успешные выступления при всём этом можно пересчитать по пальцам одной руки.

И шведы решили рубить сплеча. Ола Стрёмберг — глава Ассоциации лыжного спорта страны — уходит со своего поста. Эта новость обрадовала многих экспертов. Похоже, что кадровые изменения в лыжах назревали давно, как и конфликт, выраженный в несогласии с политикой Стрёмберг.

«Наконец-то!»

Эксперт SVT Андерс Бломквист считает эту новость положительной:

«Наконец-то появился шанс измениться и поступить правильно, создав лучшие условия для развития шведского лыжного спорта», – говорит он.

Глава Федерации лыжных видов спорта Швеции Карин Маттссон выпустила официальное заявление, в котором благодарит Стрёмберг за работу:

«Конечно, грустно, что Ола уходит со своего поста, но мы счастливы, что смогли работать вместе с ней столько лет. Шведская лыжная ассоциация во многом развилась под её руководством. Особо хотелось бы отметить её работу для укрепления сотрудничества между различными видами спорта ассоциации», — говорится в заявлении Маттссон и лыжной федерации в целом.

Но Андерс Бломквист не согласен с официальной позицией и считает, что с самого начала решения, принимаемые Стрёмберг, были неправильными:

«Было много решений, которые было трудно понять и которые не пошли на пользу шведскому лыжному спорту. Проблема состояла в подборе персонала. Работа была построена так, что всё происходило внутри ассоциации, вместо стремления к взаимодействию извне, где мог помочь бизнес».

Под руководством Стрёмберг за несколько лет в ассоциации произошли серьёзные кадровые перестановки: сразу пять человек на ключевых должностях ушли сами или были уволены. Среди прочих после непродолжительного пребывания на посту в 2019 и 2020 годах с должности уходили менеджеры сборной Швеции по лыжным гонкам Йонас Петерсон и Даниэль Фореус.

«Шведские лыжи могут снова взлететь»

Бломквист считает, что доверие к Оле Стрёмберг было низким.

«На мой взгляд, в нашем лыжном сообществе при Стрёмберг совсем не было доверия. Я думаю, что многие в лыжной Швеции сегодня видят возможность того, что шведские лыжи могут снова взлететь».

Сама Ола Стрёмберг мало что может сказать о критике в свой адрес:

«Я понимаю, что у Андерса есть своё мнение, но он не имеет полной картины и не совсем знаком с тем, как мы работаем. Я также говорила ранее, что каждый имеет право на своё мнение, и с ним не обязательно соглашаться».

Вал проблем в шведской сборной

Разногласия в шведской сборной нарастают снежным комом уже достаточно длительное время. Сначала в мае на самоподготовку ушла Линн Сван, которая из-за полученной травмы пропустила прошлый сезон:

«Моё решение связано с тем, что я хочу более тесно работать со своей командой у себя дома. Мы хотим составить оптимальный план, который будет учитывать моё восстановление после травмы и чемпионские амбиции».

Сразу за ней ушли Фрида Карлссон и Майя Дальквист, которые были недовольны тренировочным процессом и вели переговоры со Шведской лыжной ассоциацией, но так и не пришли к оптимальному решению.

Тогда на уход спортсменок в сборной отреагировали с небольшим разочарованием, но при этом не видели проблемы в произошедшем.

Но уход лидеров повилял на тех, кто продолжать работать в сборной. Градус разногласий повысился после того, как ассоциация опубликовала тренировочный план, в котором отсутствовала высокогорная подготовка.

Не хватает на пенсию

А уже осенью сборная Швеции по лыжным гонкам вновь прогремела на весь мир с заявлениями о низких зарплатах. Турнир в Бруксвалларне запомнился скандалом, который вспыхнул уже после окончания соревнований. Шумиха поднялась из-за очень скромных размеров призовых.

Проблема с деньгами в лыжной сборной Швеции стала одной из причин, по которой весной и летом лыжницы покидали национальную команду.

«Лыжная ассоциация делает всё, что может, но, если подумать, 200 тысяч крон в год – это не так уж и много. Оплата не самая лучшая. В итоге, чтобы откладывать на пенсию, нужны дополнительные источники дохода, но у нас нет времени думать об этом», – объясняла лыжница Йоханна Хагстрём.

Теперь весь лыжный мир Швеции верит в положительные изменения с уходом Стрёмберг, а все остальные будут наблюдать за этим процессом со стороны.

Скажется ли отставка на результатах лыжниц на Кубке мира?