Маркус Крамер: надеюсь, скоро снова смогу увидеть россиян на международных соревнованиях

Бывший тренер сборной России, а ныне Италии немецкий специалист Маркус Крамер обратился к российским лыжникам с пожеланиями на 2023 год.



«В 2023 году желаю российским лыжникам, особенно моим бывшим спортсменам и членам команды, крепкого здоровья и мотивации для тренировок. Надеюсь, скоро снова смогу увидеть россиян на международных соревнованиях», — сказал Крамер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях после начала специальной военной операции на Украине.



В среду, 28 декабря, завершился пятый этап Кубка России по лыжным гонкам — 2022/2023 в Красногорске. Впереди спортсменов ожидают ещё три этапа: в Сыктывкаре (12–15 января), Красногорске (3–5 февраля) и Кировске (7–9 апреля). Соревнования завершатся 9 апреля 2023 года.