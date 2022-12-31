Тренер Устюгова Маркус Крамер считает, что российские судьи боятся наказывать Большунова

Бывший тренер сборной России, а ныне Италии, немецкий специалист Маркус Крамер высказался об обострившемся конфликте подопечного Сергея Устюгова с Александром Большуновым.

«Когда они соревнуются друг с другом, то становятся немного сумасшедшими и делают всё, чтобы победить. Для них это игра, впоследствии они не вкладывают в неё никаких смыслов.

Два раза Большунов вставал на лыжи Сергею, обычно судьи что-то с этим делают. Здесь ему только дали жёлтую карточку за один эпизод спустя несколько часов. Конечно, они побаиваются трогать Большунова. Когда ты трёхкратный олимпийский чемпион, люди считают, что ты должен побеждать всё время. При этом он не должен делать всё, что захочет. Он обязан соблюдать правила», — приводит слова Крамера VG.