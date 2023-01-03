Бьорген высказалась о последних успехах норвежских лыжниц

Восьмикратная олимпийская чемпионка, 42-летняя норвежская лыжница Марит Бьорген прокомментировала последние успехи лыжниц из своей страны.
Напомним, на первом этапе «Тур де Ски» в Фаль Мюстаире Тириль Уднес Венг выиграла гонку преследования. Это была первая норвежек после того, как Тереза Йохауг завершила карьеру. Некоторые другие норвежские лыжницы также показали неплохие результаты.
«Очень классно следить за норвежскими девушками. Я не удивлена, что у них всё так хорошо. Думаю, они почувствовали, что могут сражаться за самые высокие места, и это, естественно, придаёт им уверенности.
После того, как Тереза завершила карьеру, в команде есть несколько одинаково хороших лыжниц, которые могут сравниться друг с другом. Они развиваются. В то же время я думаю, что несколько человек взяли на себя ответственность после того, как Йохауг ушла», — сказала Бьорген в интервью TV2.
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