Бьорген высказалась о последних успехах норвежских лыжниц

Восьмикратная олимпийская чемпионка, 42-летняя норвежская лыжница Марит Бьорген прокомментировала последние успехи лыжниц из своей страны.

Напомним, на первом этапе «Тур де Ски» в Фаль Мюстаире Тириль Уднес Венг выиграла гонку преследования. Это была первая норвежек после того, как Тереза ​​Йохауг завершила карьеру. Некоторые другие норвежские лыжницы также показали неплохие результаты.

«Очень классно следить за норвежскими девушками. Я не удивлена, что у них всё так хорошо. Думаю, они почувствовали, что могут сражаться за самые высокие места, и это, естественно, придаёт им уверенности.

После того, как Тереза ​​завершила карьеру, в команде есть несколько одинаково хороших лыжниц, которые могут сравниться друг с другом. Они развиваются. В то же время я думаю, что несколько человек взяли на себя ответственность после того, как Йохауг ушла», — сказала Бьорген в интервью TV2.