Фрида Карлссон уверенно выиграла гонку с раздельным стартом на 2-м этапе «Тур де Ски»
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В Оберстдорфе (Германия) завершилась гонка с раздельным стартом на 10 км в классическом стиле в рамках второго этапа многодневки «Тур де Ски». Её победительницей стала чемпионка мира в эстафете шведка Фрида Карлссон.
Лыжные гонки. «Тур де Ски», 2-й этап, Оберстдорф. Гонка с раздельным стартом, 10 км. Классический стиль. Женщины
1. Фрида Карлссон (Швеция) — 24.53,3.
2. Криста Пярмякоски (Финляндия) — отставание 16,6 секунды.
3. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) + 18,1.
4. Тириль Уднес Венг (Норвегия) + 20,0.
5. Кертту Нисканен (Финляндия) + 40,7.
6. Катарина Хенниг (Германия) + 41,2.
7. Тереза Штадлобер (Австрия) + 43,4.
8. Силье Теодорсен (Норвегия) + 46,9.
Напомним, в 2022 году «Тур де Ски» выиграла россиянка Наталья Непряева.
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