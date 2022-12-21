«Отсутствие Большунова — потеря». Лучший норвежский лыжник признал, что без русских скучно

Когда же Клебо вместо констатации факта потребует снять санкции со своего главного соперника и его соотечественников?

Пятикратный олимпийский чемпион в лыжных гонках норвежец Йоханнес Клебо назвал потерей отсутствие россиян и, в частности, Александра Большунова, в гонках Кубка мира – 2022/2023. По словам Клебо, со спортивной точки зрения турнир сильно потерял из-за санкций против российских лыжников.

Интересно, перейдёт ли Йоханнес от констатации очевидного факта к призыву вернуть сборную России к международным соревнованиям?

«Со спортивной точки зрения отсутствие Большунова — это потеря», – заявил Клебо после гонки на 20 км свободным стилем на этапе Кубка мира в Давосе. На этой двадцатке шесть первых мест заняли норвежцы, а сам Йоханнес финишировал пятым, проиграв победителю Симену Крюгеру 52 секунды.

Даже самим норвежцам уже не так интересно постоянно биться между собой, поскольку Кубок мира у мужчин реально превращается в Кубок Норвегии. Причём тогда, когда норвежцы сами настроены максимально серьёзно. Тренер норвежской команды Арильд Монсен завил, что его подопечным уже не так интересно побеждать в гонках – им нужно доминировать.

Но одно дело – доминировать в битве с сильными соперниками, а совсем другое – между собой. Норвежцы действительно хотят конкурировать с лучшими, однако дальше сожалений они не идут. Никто, даже Клебо, после своих слов сожаления не добавил – может, стоит отменить санкции в отношении российской команды? Понятно, что на слова спортсменов мало кто обратит внимание, но свою позицию они как минимум выразят.

Интересно, что результаты Йоханнеса после невероятно сильного начала сезона пошли на спад именно тогда, когда его досрочно с победой в Кубке мира поздравил Большунов. Смешно, конечно, говорить о сглазе или чём-то подобном, но Клебо начал пропускать гонки из-за простуды и даже проиграл финиш спринта, чего не было больше четырёх лет.

Скорее, лучшему лыжнику Норвегии не хватает мотивации. Как и его коллегам по сборной. Как и лидерам сборной России, которые соревнуются на национальных стартах. Ни Клебо, ни Большунов этого не скрывают. Иногда глаза загораются, и тогда остановить их сложно, но по большей части всё превращается в рутинную работу. Как ни крути, а именно соперничество лучших наций и сильнейших лыжников двигало весь вид спорта вперёд.

Без такого плохо всем. Но пока даже предположить сложно, когда же великая лыжная битва Россия – Норвегия возобновится.