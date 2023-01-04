Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Фрида Карлссон выиграла вторую гонку подряд на «Тур де Ски», одержав победу в пасьюте

Фрида Карлссон выиграла вторую гонку подряд на «Тур де Ски», одержав победу в пасьюте
Комментарии

Представительница Швеции Фрида Карлссон выиграла гонку преследования на 20 км в рамках традиционной лыжной многодневки «Тур де Ски», входящей в зачёт Кубка мира.

После середины дистанции борьбу за победу вели только Карлссон и финка Криста Пярмякоски. Отставание преследовательниц росло, и они сражались только за третье место на пьедестале. Бронзу в итоге выиграла норвежка Тириль Уднес Венг.

На последних двух километрах дистанции шведка ушла в отрыв, оставив финку с серебром. Отметим также рывок американки Джессики Диггинс, поднявшейся с 40-го места на восьмое.

Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де Ски». Второй этап, Оберстдорф, Германия
Женщины. Гонка преследования. Свободный стиль. 20 км

1. Фрида Карлссон (Швеция) — 48.02,05
2. Криста Пярмякоски (Финляндия) — отставание 14,1 секунды.
3. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +1.28,0.
4. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) +1.29,3.
5. Патриция Эйдука (Латвия) +1.46,1.
6. Тереза Штадлобер (Австрия) +1.46,2.
7. Эва Уревц (Словения) +1.47,1
8. Джессика Диггинс (США) +1.47,4
9. Катарина Хенниг (Германия) +1.49,1.
10. Хейди Венг (Норвегия) +1.49,3.

Лыжные гонки. Кубок мира-2022/23. Тур де Ски 2, Оберстдорф, Германия
Женщины. 20 км. Свободный стиль. Гонка преследования
04 января 2023, среда. 16:30 МСК
Окончено
1
Фрида Карлссон
Швеция
48:02.6
2
Криста Пярмякоски
Финляндия
+14.1
3
Тириль Уднес Венг
Норвегия
+1:28.0
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023