Фрида Карлссон выиграла вторую гонку подряд на «Тур де Ски», одержав победу в пасьюте

Представительница Швеции Фрида Карлссон выиграла гонку преследования на 20 км в рамках традиционной лыжной многодневки «Тур де Ски», входящей в зачёт Кубка мира.

После середины дистанции борьбу за победу вели только Карлссон и финка Криста Пярмякоски. Отставание преследовательниц росло, и они сражались только за третье место на пьедестале. Бронзу в итоге выиграла норвежка Тириль Уднес Венг.

На последних двух километрах дистанции шведка ушла в отрыв, оставив финку с серебром. Отметим также рывок американки Джессики Диггинс, поднявшейся с 40-го места на восьмое.



Лыжные гонки. Кубок мира. «Тур де Ски». Второй этап, Оберстдорф, Германия

Женщины. Гонка преследования. Свободный стиль. 20 км



1. Фрида Карлссон (Швеция) — 48.02,05

2. Криста Пярмякоски (Финляндия) — отставание 14,1 секунды.

3. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +1.28,0.

4. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) +1.29,3.

5. Патриция Эйдука (Латвия) +1.46,1.

6. Тереза Штадлобер (Австрия) +1.46,2.

7. Эва Уревц (Словения) +1.47,1

8. Джессика Диггинс (США) +1.47,4

9. Катарина Хенниг (Германия) +1.49,1.

10. Хейди Венг (Норвегия) +1.49,3.