Фрида Карлссон оценила победу в коньковом пасьюте на «Тур де Ски»

Шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала о борьбе с финкой Кристой Пярмякоски за победу в коньковой гонке преследования на «Тур де Ски».

Финки не хватило на последние два из 20 километров дистанции, за которые она проиграла шведке 14 секунд.

«На самом деле я не слишком хотела с ней бороться. Для меня это был бы не предпочтительный сценарий. Но в конце я нашла в себе силы. Получилось не совсем так, как мне хотелось, но всё равно получилось хорошо.

Лидирую на «Тур де Ски» с отрывом в 1 минуту и 28 секунд? А это много? Это приятно, но пока что это преимущество только в одну гонку. Но теперь я могу выдохнуть, так как моё тело играет со мной в одной команде и я прохожу «Тур де Ски» в этом году», — приводит слова Карлссон Aftonbladet.