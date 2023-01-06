Дмитрий Губерниев — о «Тур де Ски»: просто сельский праздник! Иное дело — российские лыжи
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился впечатлениями от многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023.
«Посмотрел сейчас квалификацию мужского спринта на «Тур де Ски» — это просто сельский праздник! Старт задержали на пять минут, графики половину трансляции вообще не было, Крюгер, стартуя седьмым, вышел под 69-м номером) И главное — неожиданный результат! Выиграл Клебо!) Лыжные гонки медленно вымирают…
Иное дело — российские лыжи, которым я обеспечил прямые трансляции…» — написал Дмитрий Губерниев в своём телеграмм-канале.
Напомним, российские лыжники пропустят весь международный сезон-2022/2023 из-за санкций со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
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