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Йоханнес Клебо повторил рекорд Большунова и Устюгова по победам на этапах «Тур де Ски»

Йоханнес Клебо повторил рекорд Большунова и Устюгова по победам на этапах «Тур де Ски»
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В Валь-ди-Фьемме (Италия) завершился финал мужского спринта классическим стилем в рамках третьего этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец 26-летний Йоханнес Хёсфлот Клебо.

Это пятая победа норвежца подряд в рамках многодневки. Благодаря этой победе Клебо догнал российских лыжников Сергея Устюгова и Александра Большунова, которые также одерживали по пять побед подряд; Сергей – в сезоне-2016/2017, Александр – в сезоне-2020/2021.

Лыжные гонки. «Тур де Ски», 3-й этап. Валь-ди-Фьемме, Италия. Спринт, классический стиль. 1,4 км, мужчины. Финал

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 2.43,8.
  2. Калле Хальфварссон (Швеция) – отставание 0,3 секунды.
  3. Симоне Мочеллини (Италия) +0,9.
  4. Лука Шанава (Франция) +1,2.
  5. Юхан Хегстрём (Швеция) +1,4.
  6. Антуан Сир (Канада) +3,0.
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