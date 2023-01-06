Йоханнес Клебо повторил рекорд Большунова и Устюгова по победам на этапах «Тур де Ски»

В Валь-ди-Фьемме (Италия) завершился финал мужского спринта классическим стилем в рамках третьего этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец 26-летний Йоханнес Хёсфлот Клебо.

Это пятая победа норвежца подряд в рамках многодневки. Благодаря этой победе Клебо догнал российских лыжников Сергея Устюгова и Александра Большунова, которые также одерживали по пять побед подряд; Сергей – в сезоне-2016/2017, Александр – в сезоне-2020/2021.

Лыжные гонки. «Тур де Ски», 3-й этап. Валь-ди-Фьемме, Италия. Спринт, классический стиль. 1,4 км, мужчины. Финал