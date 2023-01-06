Общий зачёт Кубка мира у женщин: Тириль Венг уверенно лидирует, Карлссон — вторая

Сегодня, 6 января, в Валь-ди-Фьемме (Италия) завершился финал женского спринта классическим стилем в рамках третьего этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Победительницей стала норвежская лыжница Лотта Уднес Венг, показавшая результат 3.06,0. Второй результат показала её сестра — Тириль Уднес Венг, отставшая от неё на 0,3 секунды (3.06,3). Третье место заняла их соотечественница Матильде Мюрвольд (3.06,7).
Общий зачёт Кубка мира у женщин после сегодняшней спринтерской гонки выглядит следующим образом.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Женщины
1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 1.119.
2. Фрида Карлссон (Швеция) — 797.
3. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 792.
4. Джессика Диггинс (США) — 779.
5. Надине Фендрих (Швейцария) — 708.
6. Катарина Хенниг (Германия) — 690.
7. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — 661.
8. Кертту Нисканен (Финляндия) — 649.
9. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — 607.
10. Майя Дальквист (Швеция) — 558.
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