Общий зачёт Кубка мира у женщин: Тириль Венг уверенно лидирует, Карлссон — вторая

Сегодня, 6 января, в Валь-ди-Фьемме (Италия) завершился финал женского спринта классическим стилем в рамках третьего этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» — 2022/2023. Победительницей стала норвежская лыжница Лотта Уднес Венг, показавшая результат 3.06,0. Второй результат показала её сестра — Тириль Уднес Венг, отставшая от неё на 0,3 секунды (3.06,3). Третье место заняла их соотечественница Матильде Мюрвольд (3.06,7).



Общий зачёт Кубка мира у женщин после сегодняшней спринтерской гонки выглядит следующим образом.



Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Женщины



1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 1.119.

2. Фрида Карлссон (Швеция) — 797.

3. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 792.

4. Джессика Диггинс (США) — 779.

5. Надине Фендрих (Швейцария) — 708.

6. Катарина Хенниг (Германия) — 690.

7. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — 661.

8. Кертту Нисканен (Финляндия) — 649.

9. Лотта Уднес Венг (Норвегия) — 607.

10. Майя Дальквист (Швеция) — 558.