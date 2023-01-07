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«Тур де Ски», общий зачёт, женщины: Карлссон лидирует, Нисканен поднялась на третье место

«Тур де Ски», общий зачёт, женщины: Карлссон лидирует, Нисканен поднялась на третье место
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В Валь-ди-Фьемме (Италия) состоялся женский масс-старт в классическом стиле в рамках третьего этапа лыжной многодневки «Тур де Ски». Его победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте немка Катарина Хенниг.

Перед финальным забегом в гору ситуация в общем зачёте соревнований выглядит следующим образом.

Общий зачёт «Тур де Ски»-2022/2023. Женщины

1. Фрида Карлссон (Швеция) – 2.31,16.
2. Тириль Уднес Венг (Норвегия) + 1,12.
3. Кертту Нисканен (Финляндия) + 1,37.
4. Катарина Хенниг (Германия) + 2,00.
5. Рози Бреннен (США) + 2,28.
6. Лотта Уднес Венг (Норвегия) + 2,37.
7. Астрид Эйре Слинн (Норвегия) + 3,03.
8. Хейди Венг (Норвегия) + 3,47.
9. Тереза Штадлобер (Австрия) + 3,51.
10. Силье Теодорсен (Норвегия) + 4,57.

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