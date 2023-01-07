Губерниев: поздравляю Клебо с рекордом! Отсутствие россиян — наша проблема, а не его

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на рекордную шестую подряд победу норвежца Йоханнеса Клебо на текущем «Тур де Ски». Ранее рекорд (пять выигранных гонок подряд) принадлежал россиянам Александру Большунову и Сергею Устюгову.

«Поздравляю Клебо с этим достижением! Этот рекорд можно назвать полноценным, кто бы что ни говорил. Нигде в скобках не будет написано, что российские спортсмены не принимали участия в этих соревнованиях. Рекорд есть рекорд, вопросов быть не может, мои поздравления!

Понятное дело, что если бы там выступали сильнейшие наши, то Клебо, мягко скажем, было бы проблематично достигнуть такого хорошего результата. Но в данной ситуации это не проблема Клебо. Это так или иначе наша проблема. А его мы поздравляем, он выдающийся спортсмен!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.