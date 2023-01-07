Дистанционный зачёт Кубка мира у мужчин: Голберг уверенно лидирует, Холунд — второй

Сегодня в Валь-ди-Фьемме (Италия) прошёл мужской масс-старт в классическом стиле в рамках третьего этапа лыжной многодневки «Тур де Ски». Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо.
Дистанционный зачёт Кубка мира у мужчин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Дистанционный зачёт. Мужчины
1. Пол Голберг (Норвегия) — 648.
2. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 559.
3. Дидрик Тёнсет (Норвегия) — 503.
4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 484.
5. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 482.
6. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 480.
7. Вильям Порома (Швеция) — 479.
8. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 475
9. Федерико Пеллегрино (Италия) — 349.
10. Фридрих Мох (Германия) — 348.
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