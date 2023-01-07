Дистанционный зачёт Кубка мира у мужчин: Голберг уверенно лидирует, Холунд — второй

Сегодня в Валь-ди-Фьемме (Италия) прошёл мужской масс-старт в классическом стиле в рамках третьего этапа лыжной многодневки «Тур де Ски». Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо.

Дистанционный зачёт Кубка мира у мужчин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом.



Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Дистанционный зачёт. Мужчины



1. Пол Голберг (Норвегия) — 648.

2. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 559.

3. Дидрик Тёнсет (Норвегия) — 503.

4. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 484.

5. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 482.

6. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 480.

7. Вильям Порома (Швеция) — 479.

8. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 475

9. Федерико Пеллегрино (Италия) — 349.

10. Фридрих Мох (Германия) — 348.