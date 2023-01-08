«Йоханнес выбил мою палку». Бен Огден рассказал об инциденте с Клебо на «Тур де Ски»

Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, норвежский лыжник Йоханнес Клебо попал в неприятную ситуацию во время победного масс-старта в классическом стиле на 15 км в рамках заключительного этапа «Тур де Ски».

На вершине одного из спусков американец Бен Огден поставил свою палку между лыжами Клебо, из-за чего она сломалась.

«Возможно, это была немного моя вина, но он тоже должен взять часть вины на себя. Наверху всегда бывает тесно, важно не терять концентрацию, когда опускаешь палку. Вы ни в коем случае не должны этого делать. После гонки я просто извинился», — приводит слова Клебо VG.

«Йоханнес фактически выбил мою палку одним движением. Но всё закончилось довольно хорошо, я быстро получил новую. Мне пришлось потратить немного энергии, чтобы наверстать упущенное, но ничего критичного. Возможно, это была лишь моя вина. Я не знаю. Он был вовлечён в борьбу, и я тоже был возбуждён. Потом он извинился передо мной. Это было действительно приятно», — сказал Огден.