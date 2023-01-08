Лучшие моменты финального забега в гору у женщин на «Тур де Ски». Видео

В Валь-ди-Фьемме (Италия) прошёл финальный забег в гору в рамках многодневки «Тур де Ски». Его выиграла французская лыжница Дельфин Клодель. Это первая победа 26-летней спортсменки на уровне Кубка мира.

Отметим, что победительница «Тур де Ски» шведка Фрида Карлссон заняла в этой гонке 15-е место. На финише она упала в обморок.

Видео доступно на YouTube-канале FIS Cross Country. Права на видео принадлежат Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS)

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Забег в гору, свободный стиль. 10 км. Женщины

1. Дельфин Клодель (Франция) — 36.35,4.

2. Хейди Венг (Норвегия) — отставание 20,2 секунды.

3. Софи Локли (США) +35,7.

4. Кертту Нисканен (Финляндия) +36,2.

5. Джессика Диггинс (США) +53,5.

6. Рози Бреннен (США) +54,1.

7. Тереза Штадлобер (Австрия) +1.05,2.

8. Маргрете Бергане (Норвегия) +1.12,6.

9. Эва Уревц (Словения) +1.14,2.

10. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +1.15,6…

15. Фрида Карлссон (Швеция) +1.40,0.