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Общий зачёт Кубка мира у женщин: Тириль Венг сохранила лидерство, в топ-6 две американки

Общий зачёт Кубка мира у женщин: Тириль Венг сохранила лидерство, в топ-6 две американки
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Сегодня, 8 января, в Валь-ди-Фьемме (Италия) завершилась 17-я в истории лыжная многодневка «Тур де Ски». Её победительницей стала шведка Фрида Карлссон, представительница Финляндии Кертту Нисканен благодаря успешному восхождению в гору стала вице-чемпионкой, тройку призёров замкнула лидер Кубка мира норвежка Тириль Уднес Венг.

Результаты «Тур де Ски» следующим образом отразились на ситуации в общем зачёте Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Женщины

1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 1447.
2. Фрида Карлссон (Швеция) — 1160.
3. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1019.
4. Джессика Диггинс (США) — 1004.
5. Катарина Хенниг (Германия) — 992.
6. Рози Бреннен (США) – 878.
7. Лотта Уднес Венг (Норвегия) – 837.
8. Надине Фендрих (Швейцария) — 825.
9. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 792.
10. Хейди Венг (Норвегия) – 768.

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