Общий зачёт Кубка мира у женщин: Тириль Венг сохранила лидерство, в топ-6 две американки

Сегодня, 8 января, в Валь-ди-Фьемме (Италия) завершилась 17-я в истории лыжная многодневка «Тур де Ски». Её победительницей стала шведка Фрида Карлссон, представительница Финляндии Кертту Нисканен благодаря успешному восхождению в гору стала вице-чемпионкой, тройку призёров замкнула лидер Кубка мира норвежка Тириль Уднес Венг.

Результаты «Тур де Ски» следующим образом отразились на ситуации в общем зачёте Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Женщины

1. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — 1447.

2. Фрида Карлссон (Швеция) — 1160.

3. Кертту Нисканен (Финляндия) – 1019.

4. Джессика Диггинс (США) — 1004.

5. Катарина Хенниг (Германия) — 992.

6. Рози Бреннен (США) – 878.

7. Лотта Уднес Венг (Норвегия) – 837.

8. Надине Фендрих (Швейцария) — 825.

9. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 792.

10. Хейди Венг (Норвегия) – 768.