Общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 у мужчин: Йоханнес Клебо вернул себе лидерство
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Сегодня, 8 января, в Валь-ди-Фьемме (Италия) завершилась 17-я в истории лыжная многодневка «Тур де Ски». Её победителем второй год подряд стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо, это позволило ему вернуться на первое место в общем зачёте Кубка мира – 2022/2023.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Мужчины
1. (2) Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1282.
2. (1) Пол Голберг (Норвегия) – 1228.
3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 982.
4. (5) Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – 876.
5. (7) Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 844.
6. (4) Калле Хальфварссон (Швеция) — 793.
7. (8) Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 727.
8. Михал Новак (Чехия) – 674.
9. (10) Бен Огден (США) — 666.
10. (6) Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 654.
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