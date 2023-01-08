Общий зачёт Кубка мира — 2022/2023 у мужчин: Йоханнес Клебо вернул себе лидерство

Сегодня, 8 января, в Валь-ди-Фьемме (Италия) завершилась 17-я в истории лыжная многодневка «Тур де Ски». Её победителем второй год подряд стал пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо, это позволило ему вернуться на первое место в общем зачёте Кубка мира – 2022/2023.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Мужчины

1. (2) Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1282.

2. (1) Пол Голберг (Норвегия) – 1228.

3. Федерико Пеллегрино (Италия) — 982.

4. (5) Ханс Кристер Холунд (Норвегия) – 876.

5. (7) Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 844.

6. (4) Калле Хальфварссон (Швеция) — 793.

7. (8) Дидрик Тёнсет (Норвегия) – 727.

8. Михал Новак (Чехия) – 674.

9. (10) Бен Огден (США) — 666.

10. (6) Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 654.