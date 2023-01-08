Шиффрин выиграла гигантский слалом в Словении и сравнялась с Вонн по победам на этапах КМ
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Двукратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира, четырёхкратная обладательница Кубка мира американская горнолыжница Микаэла Шиффрин одержала победу в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Краньска Гора (Словения).
По сумме двух попыток Шиффрин показала результат 1.52,53. Второе место заняла итальянка Федерика Бриньоне (1.53,30). Бронза досталась швейцарской горнолыжнице Ларе Гут-Бехрами.
Таким образом, эта победа стала для 27-летней американки 82-й на этапах Кубка мира. По этому показателю она сравнялась с легендарной соотечественницей Линдси Вонн, которой принадлежал данный рекорд.
Кубок мира. Гигантский слалом. Женщины. Краньска Гора (Словения)
- Микаэла Шиффрин (США) — 1.52,53.
- Федерика Бриньоне (Италия) — отставание +0,77.
- Лара Гут-Бехрами (Швейцария) +0,97.
- Петра Влгова (Словакия) +1,07.
- Марта Бассино (Италия) +1,16.
- Валери Гренье (Канада) +1,74.
- Мина Фюрст Хольтманн (Норвегия) +1,83.
- Сара Хектор (Швеция) +1,94.
- Пола Мольцан (США) +2,07.
- Ана Буцик (Словения) +2,39.
Горные лыжи. Женщины. Общий зачёт
- Микаэла Шиффрин (США) – 1115.
- Петра Влгова (Словакия) – 696.
- Венди Хольденер (Швейцария) – 519.
- Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 476.
- София Годжа (Италия) – 470.
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