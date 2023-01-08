Шиффрин выиграла гигантский слалом в Словении и сравнялась с Вонн по победам на этапах КМ

Двукратная олимпийская чемпионка, шестикратная чемпионка мира, четырёхкратная обладательница Кубка мира американская горнолыжница Микаэла Шиффрин одержала победу в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в Краньска Гора (Словения).

По сумме двух попыток Шиффрин показала результат 1.52,53. Второе место заняла итальянка Федерика Бриньоне (1.53,30). Бронза досталась швейцарской горнолыжнице Ларе Гут-Бехрами.

Таким образом, эта победа стала для 27-летней американки 82-й на этапах Кубка мира. По этому показателю она сравнялась с легендарной соотечественницей Линдси Вонн, которой принадлежал данный рекорд.

Кубок мира. Гигантский слалом. Женщины. Краньска Гора (Словения)

Микаэла Шиффрин (США) — 1.52,53. Федерика Бриньоне (Италия) — отставание +0,77. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) +0,97. Петра Влгова (Словакия) +1,07. Марта Бассино (Италия) +1,16. Валери Гренье (Канада) +1,74. Мина Фюрст Хольтманн (Норвегия) +1,83. Сара Хектор (Швеция) +1,94. Пола Мольцан (США) +2,07. Ана Буцик (Словения) +2,39.

Горные лыжи. Женщины. Общий зачёт

Микаэла Шиффрин (США) – 1115. Петра Влгова (Словакия) – 696. Венди Хольденер (Швейцария) – 519. Лара Гут-Бехрами (Швейцария) – 476. София Годжа (Италия) – 470.