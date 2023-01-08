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«Что происходит?!» Нортуг — о церемонии награждения «Тур де Ски» без Фриды Карлссон

«Что происходит?!» Нортуг — о церемонии награждения «Тур де Ски» без Фриды Карлссон
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, ныне эксперт Петтер Нортуг отреагировал на церемонию награждения «Тур де Ски» – 2023 без победительницы Фриды Карлссон.

Напомним, Карлссон почувствовала себя плохо на финише сегодняшнего забега в гору и у неё случился обморок. Врачи унесли шведку на носилках. Тем не менее организаторы приняли решение провести церемонию награждения, на котором главное место подиума оставили пустым.

«Что происходит?! Церемония награждения с национальным гимном Швеции без Фриды Карлссон на вершине пьедестала.

Это нехорошо. Здесь организатор должен был дождаться, пока Фрида придёт в себя. Может быть, однажды вы испытаете то же самое», — приводит слова Нортуга TV2.

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