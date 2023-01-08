«Что происходит?!» Нортуг — о церемонии награждения «Тур де Ски» без Фриды Карлссон
Поделиться
Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, ныне эксперт Петтер Нортуг отреагировал на церемонию награждения «Тур де Ски» – 2023 без победительницы Фриды Карлссон.
Напомним, Карлссон почувствовала себя плохо на финише сегодняшнего забега в гору и у неё случился обморок. Врачи унесли шведку на носилках. Тем не менее организаторы приняли решение провести церемонию награждения, на котором главное место подиума оставили пустым.
«Что происходит?! Церемония награждения с национальным гимном Швеции без Фриды Карлссон на вершине пьедестала.
Это нехорошо. Здесь организатор должен был дождаться, пока Фрида придёт в себя. Может быть, однажды вы испытаете то же самое», — приводит слова Нортуга TV2.
Комментарии
- 8 января 2023
-
19:02
-
18:31
-
18:26
-
18:00
-
17:15
-
16:44
-
16:30
-
16:17
-
15:23
-
15:18
-
15:17
-
15:04
-
14:39
-
14:32
-
14:25
-
14:07
-
13:57
-
13:53
-
13:52
-
13:40
-
13:37
-
11:58
-
11:37
-
11:08
-
10:40
-
10:25
-
07:19
-
01:57
-
00:17
-
00:15
- 7 января 2023
-
23:44
-
22:05
-
21:54
-
21:39
-
21:29
Партнерский контент