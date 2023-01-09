Эбба Андерссон: главная цель — чемпионат мира

Шведская лыжница Эбба Андерссон назвала предстоящий чемпионат мира в Планице (Словения) своим главным приоритетом в сезоне-2022/2023.

Напомним, в начале декабря Андерссон сдала положительный тест на COVID-19, из-за чего пропустила все последние старты. Она планировала принять участие в гонках Кубка Скандинавии 6-8 января в Рованиеми (Финляндия), однако соревнования были отменены из-за мороза.

«Главная цель в этом сезоне — чемпионат мира. У меня уже есть две индивидуальные награды, и теперь я стремлюсь к большему. Я ставлю очень высокие цели. Чувствую, что могу мечтать об этом, несмотря на перенесённый COVID. Я смогла привести себя в норму и успешно вернуться к тренировкам», — сказала Андерссон в интервью SVT.