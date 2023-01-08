«Она была без сознания». Шведская лыжница упала в обморок на финише, но стала чемпионкой!

Финальная гонка «Тур де Ски» – 2023 обернулась настоящей драмой для шведки Фриды Карлссон, мчавшей к победе в многодневке.

Изнуряющая гора Альп-де-Чермис забрала у лыжницы все силы: она финишировала 15-й и сразу же потеряла сознание. На помощь спортсменке поспешили медики, а организаторы попросили СМИ не транслировать происходящее в телевизионном эфире и закрыли Фриду и врачей рекламными вывесками. Карлссон вынесли на носилках с зоны финиша и дали искусственный кислород. К счастью, шведка быстро пришла в сознание. А после обморока она узнала, что всё-таки завоевала первый в карьере титул чемпионки.

«Дальше всё в тумане»

«Фрида Карлссон была без сознания примерно минуту. Как только она очнулась в лазарете, то спросила о том, сумела ли удержать победу. Когда она получила ответ, то её настроение и состояние улучшились. Сейчас она чувствует себя хорошо. Думаю, уже скоро мы сможем отпраздновать её успех все вместе», – оперативно сообщил Стефан Томпсон, тренер сборной Швеции.

А чуть позже пришла в себя и сама Фрида: «Первое, что я спросила, когда очнулась, – выиграла ли я. Я не помню последние 100 м гонки. Тело уже совсем не хотело слушаться, а в голове было желание обязательно закончить гонку. Дальше всё в тумане. Это не первый раз происходит в гонках. Естественно, ты пугаешься, когда такое происходит, у тебя начинается паника. Но я закончила «Тур» – цель достигнута! Я рада, что не сдалась и сумела не проиграть общий зачёт. Уже вчера после финиша масс-старта кружилась голова и были неприятные ощущения. Тур отнимает много энергии и сил».

Фрида Карлссон после финиша Фото: Agence Zoom/Getty Images

«Это опыт, который она унесёт с собой»

«Похожее с ней случалось и раньше. Это был тяжёлый день. Но это не делает ситуацию менее драматичной. У Фриды есть такое качество, когда её организм работает на пределе, но она может переходить этот предел, залезая в резервы. Когда она устаёт, то просто продолжает идти. Это хорошее качество для спортсмена. Но на такой трассе, где нет места для отдыха, подобное приводит к серьёзным последствиям. Это опыт, который она унесёт с собой.

Ещё до старта Фрида сильно волновалась. Вчера она плохо спала. Вероятно, общее эмоциональное состояние так же повлияло на ситуацию. Мы обговорили сценарий до начала этапа, при котором она будет экономно идти до последних 600 метров подъёма. Но Фрида решила пойти намного раньше. Вероятно, даже аккумулируя силы и идя от обороны, она бы проиграла. Но, возможно, удалось бы избежать драмы на финише. Сейчас ей нужен отдых. К лёгким тренировкам она приступит через несколько дней», – прокомментировал произошедшее со своей подопечной личный тренер Фриды Пер Нильссон.

Неуважение от FIS

Удивительным и не очень уважительным по отношению к Фриде стало проведение финального награждения без неё. Организаторы турнира не стали ждать, пока шведка полностью придёт в чувство, и не перенесли награждение на более позднее время. Верхняя ступень пьедестала пустовала.

«У неё всё хорошо. Она была совершенно пуста. Она пьёт черничный суп», — сообщила пресс-секретарь Швеции Астри Линдбек во время церемонии.

Впервые в истории «Тур де Ски» церемония прошла без победителя.

Несмотря драматичный финал, который заставил всё лыжное сообщество застыть в ожидании новостей о Фриде, Карлссон сумела защитить лидерство в общем зачёте и одержала свою первую победу на «Тур де Ски».

«Я завершила свой первый «Тур» и выиграла, чем очень горжусь!»