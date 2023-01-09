Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Клодель — о победе в финальном забеге в гору: не знала, что вошла в историю лыжных гонок

Клодель — о победе в финальном забеге в гору: не знала, что вошла в историю лыжных гонок
Комментарии

Французская лыжница Дельфин Клодель после победы в финальном забеге в гору в рамках многодневки «Тур де Ски» прокомментировала тот факт, что стала первой француженкой, побеждавшей на этапах Кубка мира.

«Я не знала, что вошла в историю своего вида спорта. Узнала об этом через некоторое время после финиша. Я просто хотела сделать всё, чтобы победить.

Это важная веха. Пока что у меня были только две индивидуальные гонки свободным стилем. В оставшейся части сезона их будет больше, и я верю, что смогу победить ещё раз, чтобы ещё больше войти в историю своего спорта», — сказала Клодель в интервью Le Dauphine Libere.

На данный момент Дельфин Клодель занимает 18-е место в общем зачёте Кубка мира у женщин. Французская лыжница набрала 524 очка.

Победа Клебо без россиян – не позор. Большунов выигрывал без норвежцев, и все радовались Победа Клебо без россиян – не позор. Большунов выигрывал без норвежцев, и все радовались
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023