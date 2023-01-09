Клодель — о победе в финальном забеге в гору: не знала, что вошла в историю лыжных гонок

Французская лыжница Дельфин Клодель после победы в финальном забеге в гору в рамках многодневки «Тур де Ски» прокомментировала тот факт, что стала первой француженкой, побеждавшей на этапах Кубка мира.

«Я не знала, что вошла в историю своего вида спорта. Узнала об этом через некоторое время после финиша. Я просто хотела сделать всё, чтобы победить.

Это важная веха. Пока что у меня были только две индивидуальные гонки свободным стилем. В оставшейся части сезона их будет больше, и я верю, что смогу победить ещё раз, чтобы ещё больше войти в историю своего спорта», — сказала Клодель в интервью Le Dauphine Libere.

На данный момент Дельфин Клодель занимает 18-е место в общем зачёте Кубка мира у женщин. Французская лыжница набрала 524 очка.