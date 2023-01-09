Нортуг: готов поспорить, в норвежских лыжах каждые 100 лет будет появляться новый Клебо

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг высказался об успехах соотечественника, пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо в текущем сезоне.

«Готов поспорить, что в норвежских лыжных гонках каждые 100 лет будет появляться новый Йоханнес Клебо! Так что мы можем только радоваться, что нам довелось познакомиться с таким невероятным спортсменом, это просто удовольствие», — приводит слова Нортуга TV2.

Ранее Клебо завоевал третий в карьере титул на многодневке «Тур де Ски». В рамках соревнований Йоханнес выиграл шесть гонок подряд, что является историческим рекордом. Ранее лучшими по данному показателю были россияне Александр Большунов и Сергей Устюгов (по пять побед подряд).