Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Нортуг: готов поспорить, в норвежских лыжах каждые 100 лет будет появляться новый Клебо

Нортуг: готов поспорить, в норвежских лыжах каждые 100 лет будет появляться новый Клебо
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг высказался об успехах соотечественника, пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Клебо в текущем сезоне.

«Готов поспорить, что в норвежских лыжных гонках каждые 100 лет будет появляться новый Йоханнес Клебо! Так что мы можем только радоваться, что нам довелось познакомиться с таким невероятным спортсменом, это просто удовольствие», — приводит слова Нортуга TV2.

Ранее Клебо завоевал третий в карьере титул на многодневке «Тур де Ски». В рамках соревнований Йоханнес выиграл шесть гонок подряд, что является историческим рекордом. Ранее лучшими по данному показателю были россияне Александр Большунов и Сергей Устюгов (по пять побед подряд).

«Золотой мальчик»! У Йоханнеса Клебо, помимо «Тур де Ски», целая куча титулов «Золотой мальчик»! У Йоханнеса Клебо, помимо «Тур де Ски», целая куча титулов
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023