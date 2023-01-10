Йоханнес Клебо ответил, собирается ли пробежать все гонки на чемпионате мира — 2023

Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, трёхкратный чемпион «Тур де Ски» норвежский лыжник Йоханнес Клебо ответил, собирается ли выступить во всех видах программы чемпионата мира – 2023. Соревнования пройдут в Планице (Словения) с 21 февраля по 5 марта.

«Мой план состоит в том, чтобы выложиться на максимум. Но сейчас я не знаю, сделаю ли это», — приводит слова Клебо TV2.

Ранее Клебо завоевал третий в карьере титул на многодневке «Тур де Ски». В рамках соревнований Йоханнес выиграл шесть гонок подряд, что является историческим рекордом. Также норвежец является лидером Кубка мира – 2022/2023.

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