Йоханнес Клебо ответил, собирается ли пробежать все гонки на чемпионате мира — 2023
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Пятикратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира, трёхкратный чемпион «Тур де Ски» норвежский лыжник Йоханнес Клебо ответил, собирается ли выступить во всех видах программы чемпионата мира – 2023. Соревнования пройдут в Планице (Словения) с 21 февраля по 5 марта.
«Мой план состоит в том, чтобы выложиться на максимум. Но сейчас я не знаю, сделаю ли это», — приводит слова Клебо TV2.
Ранее Клебо завоевал третий в карьере титул на многодневке «Тур де Ски». В рамках соревнований Йоханнес выиграл шесть гонок подряд, что является историческим рекордом. Также норвежец является лидером Кубка мира – 2022/2023.
Российские лыжники пропустят грядущий ЧМ из-за бана со стороны Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).
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