«Планирую воспитательную беседу». Елена Вяльбе – о конфликте Устюгова и Большунова

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась о конфронтации между олимпийскими чемпионами по лыжным гонкам Сергеем Устюговым и Александром Большуновым.



«Я самого момента сначала не видела, меня просто не было. Наверное, не столько даже я бы сама сказала: «Ребят, вы что, с ума сошли?» Все-таки в первую очередь, как я считаю, не сработали наши судьи. Они должны были всё это пресечь ещё на первом этапе. Все было достаточно обоюдно и не требовалось даже никаких устных предупреждений. Сразу обоим впаять по желтой карточке, и все бы успокоились.

Планирую ли воспитательную беседу провести? Безусловно, я ещё с каждым из ребят буду общаться по этой теме. Все же это не есть хорошо. Мы не должны продолжать наматывать этот ком», – приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».