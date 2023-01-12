Александр Большунов прокомментировал выступление в спринте на 6-м этапе Кубка России

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов прокомментировал своё выступление в спринте на 1,4 км в рамках шестого этапа Кубка России — 2022/2023 в Сыктывкаре.
«Как себя сегодня чувствовал? Нормально. Перед стартом пролога было не очень, но потом с каждым забегом становилось всё лучше и лучше. Сейчас всё хорошо. После полуфинала долго стоял и отдыхал? Нет, тяжелее всего дался именно пролог.
Что случилось в финале, когда чуть не упал перед финишем? На спуске перед последним подъёмом я встал чуть пораньше, чтобы выходить на финишную прямую на скорости и бороться за первое место, но немного потерял равновесие при перестроении в левую лыжню. Мог даже упасть, но хорошо, что устоял и смог продолжить борьбу.
Чего не хватило для победы, в чём недоработал? Вот как раз в том, что споткнулся перед последним подъёмом, и там потерял эти метра полтора. А тут уже Александр включился на полную. Если бы мы там параллельно вышли, то, думаю, подзарубились бы.
Как оценю атмосферу в Сыктывкаре? Учитывая, что сегодня рабочий день, болельщиков довольно много. Думаю, на выходных будет ещё больше людей на трибунах», – передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.
- 12 января 2023
-
16:46
-
16:36
-
16:32
-
16:18
-
16:05
-
16:01
-
14:58
-
14:42
-
14:36
-
12:03
-
11:29
-
10:01
-
09:50
- 11 января 2023
-
22:32
-
21:17
-
20:25
-
18:41
-
15:34
-
15:12
-
13:51
-
13:26
-
12:50
-
12:07
-
11:48
-
11:10
-
10:00
-
09:20
- 10 января 2023
-
19:12
-
10:12
-
00:26
-
00:12
-
00:07
- 9 января 2023
-
23:57
-
23:31
-
23:04