Александр Большунов прокомментировал выступление в спринте на 6-м этапе Кубка России

Трёхкратный олимпийский чемпион, чемпион мира Александр Большунов прокомментировал своё выступление в спринте на 1,4 км в рамках шестого этапа Кубка России — 2022/2023 в Сыктывкаре.

«Как себя сегодня чувствовал? Нормально. Перед стартом пролога было не очень, но потом с каждым забегом становилось всё лучше и лучше. Сейчас всё хорошо. После полуфинала долго стоял и отдыхал? Нет, тяжелее всего дался именно пролог.

Что случилось в финале, когда чуть не упал перед финишем? На спуске перед последним подъёмом я встал чуть пораньше, чтобы выходить на финишную прямую на скорости и бороться за первое место, но немного потерял равновесие при перестроении в левую лыжню. Мог даже упасть, но хорошо, что устоял и смог продолжить борьбу.

Чего не хватило для победы, в чём недоработал? Вот как раз в том, что споткнулся перед последним подъёмом, и там потерял эти метра полтора. А тут уже Александр включился на полную. Если бы мы там параллельно вышли, то, думаю, подзарубились бы.

Как оценю атмосферу в Сыктывкаре? Учитывая, что сегодня рабочий день, болельщиков довольно много. Думаю, на выходных будет ещё больше людей на трибунах», – передаёт слова Большунова корреспондент «Чемпионата» Андрей Шитихин.