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Коростелёв: жёсткости можно поучиться у Клебо, Устюгова, Терентьева. Большунов просто прёт

Коростелёв: жёсткости можно поучиться у Клебо, Устюгова, Терентьева. Большунов просто прёт
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19-летний российский лыжник Савелий Коростелёв высказался о борьбе в соревнованиях в классическом спринте на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре.

«Контактная борьба сегодня была. С Большуновым, скорее всего, была самая (жёсткая. — Прим. «Чемпионата»). Мы с ним прошли два забега — полуфинал и финал. Он отталкивался лыжей, чтобы встать в лыжню, выбил у меня палку. Жесткости можно поучиться у Клебо, Устюгова и Терентьева. Саша (Большунов. — Прим. «Чемпионата») просто прёт.

В Сыктывкаре прекрасная трасса. Немного мягкая из-за свежего снега, но приемлемая и очень даже хорошая. Победить помешало множество сбоев. В одном месте палку выбили, в другом — чуть сам не вылетел из лыжни. Результат очень хороший. Всегда рад бежать в финале», — приводит слова Коростелёва «РИА Новости Спорт».

Напомним, в финале вчерашнего спринта Коростелёв занял четвёртое место. В одном из эпизодов он потерял палку после контакта с Алекесандром Большуновым, показавшим второй результат. Выиграл гонку Александр Терентьев.

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