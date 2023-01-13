Коростелёв: жёсткости можно поучиться у Клебо, Устюгова, Терентьева. Большунов просто прёт

19-летний российский лыжник Савелий Коростелёв высказался о борьбе в соревнованиях в классическом спринте на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре.
«Контактная борьба сегодня была. С Большуновым, скорее всего, была самая (жёсткая. — Прим. «Чемпионата»). Мы с ним прошли два забега — полуфинал и финал. Он отталкивался лыжей, чтобы встать в лыжню, выбил у меня палку. Жесткости можно поучиться у Клебо, Устюгова и Терентьева. Саша (Большунов. — Прим. «Чемпионата») просто прёт.
В Сыктывкаре прекрасная трасса. Немного мягкая из-за свежего снега, но приемлемая и очень даже хорошая. Победить помешало множество сбоев. В одном месте палку выбили, в другом — чуть сам не вылетел из лыжни. Результат очень хороший. Всегда рад бежать в финале», — приводит слова Коростелёва «РИА Новости Спорт».
Напомним, в финале вчерашнего спринта Коростелёв занял четвёртое место. В одном из эпизодов он потерял палку после контакта с Алекесандром Большуновым, показавшим второй результат. Выиграл гонку Александр Терентьев.
- 13 января 2023
-
09:45
-
09:38
-
09:30
-
09:14
- 12 января 2023
-
19:24
-
18:51
-
16:46
-
16:36
-
16:32
-
16:18
-
16:05
-
16:01
-
14:58
-
14:42
-
14:36
-
12:03
-
11:29
-
10:01
-
09:50
- 11 января 2023
-
22:32
-
21:17
-
20:25
-
18:41
-
15:34
-
15:12
-
13:51
-
13:26
-
12:50
-
12:07
-
11:48
-
11:10
-
10:00
-
09:20
- 10 января 2023
-
19:12
-
10:12