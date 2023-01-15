Семиков: сегодняшним результатом доволен

Призёр этапа Кубка мира, российский лыжник Илья Семиков прокомментировал второе место в скиатлоне на 30 км на шестом этапе Кубка России в Сыктывкаре.

«Сегодня борьба была до последних метров. Классическая часть далась довольно не тяжело, а вот «конёк» уже пришлось потерпеть серьёзно.

Насколько был уверен в своих силах на финише? Нет, всё равно никогда не бываешь уверен. Рассчитываешь, стараешься тактически какую-то позицию лучшую занять. Но я ожидал, что борьба будет до самых последних метров, особенно на финише.

Доволен ли своим выступлением в Сыктывкаре? Первые две гонки сложились не очень, рассчитывал на большее. Но там были объективные причины — после Красногорска чуть-чуть заболел и тяжеловато было. А сегодня да, я доволен», — сказал Семиков в интервью телеграм-каналу «На лыжи».