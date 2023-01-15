Норвежец Гранеруд выиграл этап Кубка мира по прыжкам с трамплина в Закопане

В Закопане (Польша) завершились соревнования в рамках этапа Кубка мира по прыжкам с трамплина HS-140. Победу в них одержал Хальвор Эгнер Гранеруд из Норвегии.

По сумме двух попыток норвежский спортсмен показал результат 287,7 очка. Второе место занял поляк Давид Кубацки (286,6). Бронзу завоевал австрийский прыгун Штефан Крафт (278,5).

Прыжки с трамплина. Кубок мира. Мужчины. Закопане

Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) — 287,7. Давид Кубацки (Польша) — отставание 1,1 очка. Штефан Крафт (Австрия) — 9,2. Анже Ланишек (Словения) — 12,6. Ян Хёрль (Австрия) — 16,1.

Прыжки с трамплина. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

Давид Кубацки (Польша) — 1010. Хальвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) — 896. Анже Ланишек (Словения) — 872. Штефан Крафт (Австрия) — 653. Пётр Жила (Польша) — 549.