Денис Спицов и Глеб Ретивых завоевали золото в командном спринте на чемпионате Росгвардии

В заключительный день чемпионата войск национальной гвардии Российской Федерации по лыжным гонкам в Сыктывкаре прошли соревнования в командном спринте у мужчин.

Победу одержали Денис Спицов и Глеб Ретивых. Вторыми стали Илья Порошкин и Александр Гребенько, третье место заняли Евгений Семяшкин и Сергей Забалуев.

Лыжные гонки. Чемпионат Росгвардии. Сыктывкар

Командный спринт. Мужчины

1. Денис Спицов/Глеб Ретивых (Приволжский округ) – 24.49,3.

2. Илья Порошкин/Александр Гребенько (Северо-западный округ) +3.2.

3. Евгений Семяшкин/Сергей Забалуев (Центральный округ) +9.3.

Чемпионаты войск национальной гвардии Российской Федерации по лыжным гонкам и служебному двоеборью на Кубок Александра Легкова проходят с 17 по 21 января. В чемпионатах принимают участие более 80 спортсменов, представляющих Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Восточный, Северо-Кавказский округа, отдельную дивизию оперативного назначения (ОДОН), а также военные институты Росгвардии.