Жув прокомментировал победу Франции в командном спринте в Ливиньо

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 и 2022 годов, французский лыжник Ришар Жув прокомментировал победу в компании с Рено Же в командном спринте свободным стилем на восьмом этапе Кубка мира в Ливиньо (Италия).

«Ощущения самые высокие. Но это командная гонка, это нечто другое. Это серьёзный уровень, мы все ехали в тесной группе, поэтому пришлось поработать локтями. Это было сложно, но всё сложилось хорошо.

Как удалось преодолеть тесную эстафетную зону? Это было действительно сложно. Нужно было хорошо организовать передачу (эстафеты. — Прим. «Чемпионата»), потому что в окружении 15 команд это было сложно. Все в одном месте, но нужно приспосабливаться, нам это удалось хорошо, так что всё в порядке!» — сказал Жув в интервью Nordic Magazine.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).