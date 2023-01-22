Жув прокомментировал победу Франции в командном спринте в Ливиньо

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 и 2022 годов, французский лыжник Ришар Жув прокомментировал победу в компании с Рено Же в командном спринте свободным стилем на восьмом этапе Кубка мира в Ливиньо (Италия).
«Ощущения самые высокие. Но это командная гонка, это нечто другое. Это серьёзный уровень, мы все ехали в тесной группе, поэтому пришлось поработать локтями. Это было сложно, но всё сложилось хорошо.
Как удалось преодолеть тесную эстафетную зону? Это было действительно сложно. Нужно было хорошо организовать передачу (эстафеты. — Прим. «Чемпионата»), потому что в окружении 15 команд это было сложно. Все в одном месте, но нужно приспосабливаться, нам это удалось хорошо, так что всё в порядке!» — сказал Жув в интервью Nordic Magazine.
Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
- 22 января 2023
-
23:32
-
19:05
-
18:56
-
18:24
-
15:59
-
15:31
-
12:28
-
01:07
- 21 января 2023
-
19:41
-
19:33
-
18:55
-
18:46
-
17:55
-
17:13
-
17:11
-
17:07
-
16:53
-
16:46
-
14:15
-
14:06
-
13:46
-
12:23
- 20 января 2023
-
16:59
-
13:16
-
13:10
-
12:40
-
12:28
-
11:28
-
10:45
-
10:43
-
10:20
-
10:20
-
10:00
-
09:59
-
09:55