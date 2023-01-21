Скандал в норвежских лыжах. Звёзды поехали на Кубок мира, забыв про чемпионат страны

21 и 22 января в итальянском Ливиньо пройдёт спринтерский этап Кубка мира, где зрители смогут увидеть всех ведущих лыжников планеты.

Однако этим сильно недовольно норвежское телевидение. Причина в том, что лучшие норвежские лыжники из-за этого пропустят национальный чемпионат. Неужели в стране, чьи биатлонисты и лыжники на протяжении всего сезона выносят всех на Кубке мира, домашние старты важнее мировых?

«Неуважение к лыжным гонкам Норвегии»

С резкой критикой лыжников сборной выступил эксперт главного телевизионного холдинга страны NRK Фредрик Окленд. Он считает неуважением со стороны Норвежской лыжной ассоциации позволить спринтерам пробежать только одну дистанцию на чемпионате Норвегии (спринт, который прошёл 19 января), а после этого покинуть национальный турнир, чтобы принять участие в Кубке мира, в то время как в Йовике в ближайшие дни состоятся ещё три гонки.

«Чемпионат Норвегии – важнейшее событие для норвежских лыжных гонок. Там же должны быть и спортсмены сборной. Тот факт, что лыжникам национальной сборной разрешено участвовать в Кубке мира, я считаю проявлением неуважения к лыжным гонкам Норвегии», – сказал Окленд.

Эксперт считает, что принять участие в чемпионате Норвегии важнее, чем ехать в Италию, чтобы выступить на высоте, к которой спортсмены не готовы и которая даже не соответствует условиям, ожидающим их на предстоящем чемпионате мира в Планице.

Пол Голберг Фото: DeFodi Images via Getty Images

«Мы теряем многих лучших лыжников»

Окленда поддержала Терезе Йохауг, которая также является экспертом NRK.

«Очень жаль. Я понимаю, что Йоханнес Клебо и Пол Голберг, которые борются за победу в общем зачёте на Кубке мира, считают, что им нужно туда попасть. Но очень жаль, что мы теряем многих лучших норвежских лыжников на чемпионате Норвегии», – говорит Йохауг.

Дело ещё и в том, что вдобавок к отъезду мужской спринтерской команды Тириль Уднес Венг и Анне Кьерсти Кальво пропускают старты из-за болезни. То же самое относится к Дидрику Тёнсету и Симену Хегстаду Крюгеру. Эмиль Иверсен пропускает все индивидуальные дистанции из-за простуды, но надеется выступить в воскресной эстафете. Так что состав участников на чемпионате страны известными именами не блещет.

«Это неправильно»

Отбиваться от нападок экспертов с ТВ пришлось тренеру национальной команды Арильду Монсену и менеджеру сборной Норвегии Эспену Бьервигу.

«Это неправильно. Не стригите всех под одну гребёнку. Спортсмены в моей команде ничего не получат от медалей нашего чемпионата. И не надо жаловаться, что Нортуг и Тёугбёль не соревнуются до конца недели. Если вы продолжаете это делать, значит, с вами что-то не так», – сказал Монсен.

«Я поражён тем, что Фредрик, работавший тренером в Швейцарии, не видит нашей ответственности как главной лыжной нации перед международными стартами, где должны присутствовать лучшие. Тем более от участия в дистанционных гонках Эвена Нортуга или Ховарда Тёугбеля вряд ли пострадает общий уровень конкуренции на чемпионате Норвегии», — высказался Бьервиг.

Норвежский спортивный менеджер считает, что принятое решение было верным. Лыжникам удалось посоревноваться в национальном чемпионате и вместе с тем продолжить участие в Кубке мира.

«Кубок мира — это высший дивизион, в котором мы выступаем. Мы обязаны выступать. Жутко обидно, что это совпадает с национальным чемпионатом, но именно поэтому мы адаптировали программу, чтобы спортсмены могли поехать на национальный чемпионат и Кубок мира», – добавил Бьервиг.

«На нас лежит большая международная ответственность. Было бы много негатива, если бы Норвегия не поехала на Кубок мира, потому что должна отдавать приоритет национальному чемпионату», – заключил он.

«Мы нашли лучший выход»

Пол Голберг не остался в стороне и разъяснил свою позицию по ситуации, которая касается его напрямую.

«Я не понимаю проблему. Сегодня мы выставляем спринтерскую команду. Сегодня спринт чемпионата Норвегии. Завтра и в субботу гонки на длинные дистанции. Так было все эти годы», — сказал Голберг. А ещё лыжник добавил, что выступление в одной гонке и отъезд на Кубок мира – это «лучший выход».

После получения ответной критики Окленд был вынужден оправдываться.

«Я с большим уважением отношусь к Бьервигу и Монсену как к тренерам и менеджерам с хорошими результатами в течение долгого времени. В то же время как лидеры они должны выдерживать критику со стороны за пределами своей ассоциации», — заявил Окленд.

Скандал, возникший между норвежским телевидением и сборной, на самом деле вполне может быть связан с отсутствием у NRK прав на трансляцию Кубка мира, которые полностью принадлежат холдингу Viaplay. Получается, что чемпионат Норвегии, который транслирует NRK, вместе с уходом лидеров сборной во многом теряет свою привлекательность и рейтинги.