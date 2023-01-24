Елена Вяльбе объяснила, почему лыжнику Шемякину не дали вторую бронзу на Кубке России

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе считает, что лыжник Алексей Шемякин справедливо не получил бронзовую медаль на этапе Кубка России в Сыктывкаре, несмотря на то что показал одинаковое время с Ильёй Порошкиным, которому и досталась награда.

«Могли бы дать Шемякину вторую бронзу? Наверное, могли бы. Но ведь результаты не были равными. Пусть не на секунды, но всё равно они не равны. После финиша все результаты технические, которые определяются по чипам. Это не официальные протоколы. Затем судьи все результаты сверили по специальному оборудованию и внесли необходимые корректировки», — сказала Вяльбе в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.



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