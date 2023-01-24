«Наталья Непряева переходит в биатлон». Российские лыжники записали забавный видеоролик

Российские лыжники Наталья Непряева и Савелий Коростелёв записали видео, на котором Наталья практикуется в стрельбе из положения лёжа. Данная видеозапись была размещена в аккаунте Непряевой в социальных сетях.
«Наталья Непряева переходит в биатлон», — пошутил Коростелёв в начале ролика.
Однако стрельба по мишеням в исполнении Непряевой оставляла желать лучшего, и Коростелёву ничего не оставалось, как объявить о возвращении Натальи в лыжные гонки.
«Шок новости! Наталья Непряева возвращается в лыжные гонки, плохая стрельбовая подготовка», — сказал Коростелёв, рассмеявшись в конце.
На данное видео отреагировала младшая сестра Натальи, лыжница Дарья Непряева.
«Потому что зрение минус 10», — написала Дарья.
27-летняя Наталья Непряева является олимпийской чемпионкой 2022 года в эстафете, трёхкратным призёром Олимпийских игр, трёхкратным призёром чемпионатов мира, обладательницей «Большого хрустального глобуса» — 2021/2022.
- 24 января 2023
-
14:13
-
13:44
-
09:55
-
09:30
-
09:14
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 23 января 2023
-
22:30
-
21:38
-
17:59
-
11:15
-
10:08
-
10:00
-
00:17
-
00:12
- 22 января 2023
-
23:32
-
19:05
-
18:56
-
18:24
-
15:59
-
15:31
-
12:28
-
01:07
- 21 января 2023
-
19:41
-
19:33
-
18:55
-
18:46
-
17:55
-
17:13
-
17:11
-
17:07
-
16:53
-
16:46