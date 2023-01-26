Александр Большунов сообщил, что у него дома появился тредбан

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал о тредбане, который появился у него дома.
«Теперь у меня дома есть тредбан. Он установлен в специальном помещении, осенью я уже тренировался на нём. Зеркала, камеры – всё есть. Я могу загрузить в устройство любые протоколы, которые нужны. В принципе, я обхожусь даже без помощи. Там всё просто и управление через пульт. Я совсем немного времени потратил на то, чтобы разобраться, как всё работает – чуть-чуть походил по меню и понял, что и как нужно делать.
Использую для тренировок.
Оценка состояния – не такой простой процесс. Есть же определённый план, когда нужно выходить на пик формы, а когда тебе нет смысла этого делать. Тредбан появился у меня относительно недавно, потому оценить его влияние на тренировочный процесс пока сложно. Для этого нужно тренировочный цикл провести с его использованием, а не две-три тренировки», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Читайте полное эксклюзивное интервью с Александром Большуновым на «Чемпионате»:
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