Большунов ответил на вопрос, задели ли его слова Устюгова про «мешков» в сборной

Российский лыжник Александр Большунов высказался о взаимоотношениях с Сергеем Устюговым, который ранее называл спортсменов сборной России «мешками».
«С какой стати эти слова должны были меня задеть? Серёга сказал, я ответил. Ничего серьёзного там не было, как бы кто-то ни пытался это подать. Мы в итоге превратили историю в настоящее шоу, которое привлекло внимание. Пусть кто-то считает иначе, но мы друг друга поняли.
Ждал ли я сообщения от Устюгова? Зачем мне чего-то от кого-то ждать? Сергей действительно написал мне. Это как раз те рабочие отношения, про которые я говорил. Честно, после этого сообщения тот градус борьбы, который был между нами в том спринте, сильно снизился. Мы друг к другу относимся с большим уважением.
Что, если бы он не написал? Не хочу гадать. Он написал, я ответил, что всё в порядке», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Читайте полное эксклюзивное интервью с Александром Большуновым на «Чемпионате»:
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