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Большунов ответил на вопрос, задели ли его слова Устюгова про «мешков» в сборной

Большунов ответил на вопрос, задели ли его слова Устюгова про «мешков» в сборной
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Российский лыжник Александр Большунов высказался о взаимоотношениях с Сергеем Устюговым, который ранее называл спортсменов сборной России «мешками».

«С какой стати эти слова должны были меня задеть? Серёга сказал, я ответил. Ничего серьёзного там не было, как бы кто-то ни пытался это подать. Мы в итоге превратили историю в настоящее шоу, которое привлекло внимание. Пусть кто-то считает иначе, но мы друг друга поняли.

Ждал ли я сообщения от Устюгова? Зачем мне чего-то от кого-то ждать? Сергей действительно написал мне. Это как раз те рабочие отношения, про которые я говорил. Честно, после этого сообщения тот градус борьбы, который был между нами в том спринте, сильно снизился. Мы друг к другу относимся с большим уважением.

Что, если бы он не написал? Не хочу гадать. Он написал, я ответил, что всё в порядке», — сказал Большунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Читайте полное эксклюзивное интервью с Александром Большуновым на «Чемпионате»:

«Я человек, а не робот». Уникальное интервью с Большуновым – таким вы его ещё не знали «Я человек, а не робот». Уникальное интервью с Большуновым – таким вы его ещё не знали
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