«Не стыжусь своих эмоций». Большунов — о слезах после марафона на ЧМ в Оберстдорфе

Российский лыжник Александр Большунов высказался о результатах марафона в Оберстдорфе.



«Ну как забыть тот день? И для меня, и для Йоханнеса всё закончилось плохо. Мы оба хотели победить… Да, всё уже в истории. А прошлое нет смысла постоянно вспоминать, тем более, Олимпиада расставила всех по своим местам. Воспоминания о той гонке стереть из памяти невозможно, но они уже не так остры, как было два года назад. Нужно уметь оставлять такие вещи в стороне и идти дальше. Если жить только прошлым и воспоминаниями, можно со спортом заканчивать. Спорт – такая вещь, в котором нужно всегда идти вперёд и ставить перед собой новые цели. Оглядываться назад – не наш метод.



Не жалею ли, что в тот день дал волю своим эмоциям, а весь мир смотрел на мои слёзы? Не знаю, как я сделал бы сейчас, но я не стыжусь своих эмоций. Я же человек, а не робот. Когда ты настраиваешься, готовишься и самое главное – понимаешь, что можешь выиграть, а в самый ключевой момент происходит такое… Конечно, это буря эмоций, с которыми ты не можешь совладать. Наверное, можно уйти и закрыться, чтобы тебя никто не видел, но тогда всё случилось у всех на глазах», — сказал Большунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Читайте полное эксклюзивное интервью с Александром Большуновым на «Чемпионате»: