«Как можно было связать это с политикой?» Большунов — о фотографиях в форме сборной СССР

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал прошлогодний скандал с фото в форме сборной СССР.



«Это просто смешно. Мы приехали на марафон в Дёмино, где есть прекрасный музей лыжного спорта. Там много лыж, ботинок, форма старого образца. Экипировка и лыжные костюмы, в которых бегали чемпионы прошлых лет. Я спросил, можно ли померить, получил разрешение, оделся в старую форму и сильно удивился – качество материалов было на высшем уровне. Организаторы марафона предложили мне бежать в этой форме марафон (смеётся). От марафона я отказался, но несколько кругов вокруг музея пробежал. Прикольно было побегать в такой форме, ощутить себя лыжником другого века, сделать фотографии и записать короткое видео.

Я даже не понимаю, откуда пошёл такой негатив. Вот зачем люди во всём ищут плохое — и, что самое обидное, находят? Как вообще можно было связать мои фотографии с политикой? Впрочем, кто хочет, всегда интерпретирует по-своему», – сказал Большунов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Читайте полное эксклюзивное интервью с Александром Большуновым на «Чемпионате»: