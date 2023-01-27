Йенс Бурман высказался о намерении МОК рассмотреть допуск россиян на международные старты

Лыжник сборной Швеции Йенс Бурман отреагировал на новость о том, что Международный олимпийский комитет (МОК) заявил о намерении рассмотреть допуск российских спортсменов на международные старты, которые придерживаются олимпийской хартии, то есть не поддерживают военную спецоперацию на Украине.
«Я думаю, что вы снова откроете этот вопрос в середине сезона. Военная спецоперацию (формулировка изменена в соответствие с официальной позицией РФ) продолжается, и я не могу понять, как люди могут просто изменить решение. Будет несправедливо, если бы их пустят обратно.
Я думаю, что, возможно, FIS (Международная федерация лыжного спорта. — Прим. «Чемпионата») следует обратить внимание на то, что делает IBU (Международный союз биатлонистов. — Прим. «Чемпионата»), потому что они являются хорошим примером во многих решениях», — приводит слова Бурмана Aftonbladet.
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