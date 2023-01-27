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Елена Вяльбе отреагировала на решение FIS не допускать российских лыжников на ЧМ

Елена Вяльбе отреагировала на решение FIS не допускать российских лыжников на ЧМ
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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала заявление генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS) Мишеля Виона о том, что российские лыжники не смогут принять участие на чемпионате мира, который пройдёт в феврале в Планице.

«Заявление FIS? Мы это и раньше знали — даже комментировать нечего. Могло ли что-то поменяться после заявления МОК? Я сейчас посмотрю, как все международные федерации побегут открывать ворота для россиян и белорусов. Всё абсолютно ожидаемо и было давно известно», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) выразил намерение вернуть российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в нейтральном статусе.

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