Клодель стала первой француженкой, завоевавшей два подиума на высшем уровне подряд

Французская лыжница Дельфин Клодель заняла второе место в 10-километровой гонке свободным стилем на девятом этапе Кубка мира в Ле Рус (Франция).

Этот результат позволил Клодель установить новое достижение в истории лыжных гонок своей страны. Она стала первой француженкой, которой удалось подняться на пьедестал по итогам двух гонок на высшем международном уровне подряд. 9 января Клодель стала победительницей забега в гору в рамках многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).

Победительницей в сегодняшней гонке стала шведская лыжница Эбба Андерссон. Бронза досталась Джессике Диггинс из США.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).