Дистанционный зачёт Кубка мира у мужчин: Голберг лидирует, Клебо — пятый

В Ле Рус (Франция) завершилась мужская гонка на 10 км свободным стилем с раздельным стартом в рамках шестого этапа Кубка мира – 2022/2023 по лыжным гонкам. Её победителем стал норвежец Харальд Эстберг Амундсен. Второе место занял его соотечественник Шур Рёте. Замкнул тройку призёров швед Вильям Порома. Лидер общего зачёта Кубка мира Йоханнес Клебо занял по итогам гонки восьмое место.



Дистанционный зачёт Кубка мира у мужчин после сегодняшней гонки выглядит следующим образом:

Лыжные гонки. Кубок мира — 2022/2023. Дистанционный зачёт. Мужчины



1. Пол Голберг (Норвегия) — 746.

2. Ханс Кристер Холунд (Норвегия) — 678.

3. Дидрик Тёнсет (Норвегия) — 598.

4. Вильям Порома (Швеция) — 591.

5. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) — 584.

6. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 534.

7. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — 532.

8. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) — 475.

9. Рёте Шур (Норвегия) — 463.

10. Фридрих Мох (Германия) — 449.