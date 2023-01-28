Маркус Крамер назвал ожидаемым решение FIS не допускать российских лыжников до ЧМ

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам, ныне работающий в сборной Италии немецкий специалист Маркус Крамер высказался о решении Международной федерации лыжного спорта (FIS) не допускать российских спортсменов до чемпионата мира. Об этом накануне заявил глава FIS Мишель Вион.

«Я уже не раз говорил об этом ранее. Было ожидаемо, что FIS не допустит российских лыжников до чемпионата мира», – сказал Крамер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт в Планице (Словения) с 21 февраля по 5 марта 2023 года.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет (МОК) выразил намерение вернуть российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в нейтральном статусе.