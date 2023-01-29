Степанова заявила о намерении пробежать биатлонную гонку

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Вероника Степанова, комментируя желание некоторых биатлонистов выступить на чемпионате России по лыжным гонкам, оригинально высказалась о проблеме с трансляциями лыжных соревнований в России.

«Биатлонисты хотят бежать на чемпионате России 2023 по лыжным гонкам? Отлично, я за все, что поднимает интерес к соревнованиям!

Ну, а я бы хотела попробовать пробежать спринтерскую гонку «на территории биатлонистов» когда нибудь. Может быть, тогда появится шанс увидеть себя в трансляции федерального канала», — написала Степанова в своём Телеграм-канале, добавив эмодзи с подмигиванием.

Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).