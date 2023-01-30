Бородавко: Большунов выиграл часть медалей и без флага. Лишь бы нам разрешили выступать

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на новость о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе.
«Перед людьми всегда есть выбор. Надо смотреть, есть возможность выступать или нет, под флагом или без него. Конечно, надо выступать. Часть своих медалей Александр Большунов выиграл и без флага — никто же не говорит, что это сделал спортсмен нейтральной страны.
Конечно, лучше с флагом, гимном. Но если нет такой возможности, то лишь бы россиянам разрешили. Всё не так просто. Пока это просто рекомендации», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит вероятность допуска в нейтральном статусе до мировых стартов российских и белорусских спортсменов, которые не выступали с активной поддержкой специальной военной операции (СВО).
- 30 января 2023
-
17:13
-
16:35
-
12:04
-
10:00
-
00:07
- 29 января 2023
-
23:08
-
22:51
-
22:20
-
22:05
-
20:40
-
20:34
-
19:49
-
19:42
-
19:30
-
19:19
-
18:25
-
17:36
-
16:29
-
15:48
-
14:26
-
10:55
-
10:47
-
10:27
-
00:51
- 28 января 2023
-
23:50
-
22:49
-
22:45
-
21:20
-
21:16
-
20:25
-
19:56
-
19:51
-
19:40
-
18:09
-
17:58