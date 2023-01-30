Бородавко: Большунов выиграл часть медалей и без флага. Лишь бы нам разрешили выступать

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на новость о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе.



«Перед людьми всегда есть выбор. Надо смотреть, есть возможность выступать или нет, под флагом или без него. Конечно, надо выступать. Часть своих медалей Александр Большунов выиграл и без флага — никто же не говорит, что это сделал спортсмен нейтральной страны.



Конечно, лучше с флагом, гимном. Но если нет такой возможности, то лишь бы россиянам разрешили. Всё не так просто. Пока это просто рекомендации», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что рассмотрит вероятность допуска в нейтральном статусе до мировых стартов российских и белорусских спортсменов, которые не выступали с активной поддержкой специальной военной операции (СВО).