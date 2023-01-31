«Теперь нас трое». Якимушкин показал, как поблагодарил супругу за сына

Серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2022 года в марафоне, лыжник сборной России Иван Якимушкин опубликовал фотографию в социальных сетях, на которой показал, как поблагодарил супругу — бывшую лыжницу, чемпионку России в эстафете Ольгу Кучерук — которая 27 января родила ему сына.

«Спасибо большое всем за поздравления! Теперь нас трое, а я с крутыми эмоциями завтра вылетаю на сбор, готовиться к «Чемпионским высотам», — написал Якимушкин.

Фото: Личный архив Ивана Якимушкина

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по лыжным гонкам Якимушкин заработал 459 очков и занял 11-е место в общем зачёте. Лучшим из россиян стал трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов (878 очков), уступивший лишь пятикратному чемпиону зимних Игр, представителю Норвегии Йоханнесу Клебо (1375 очков), который завоевал «Большой хрустальный глобус».