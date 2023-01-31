Йохауг предположила, сколько медалей завоюет сборная Норвегии на ЧМ в отсутствии россиян

Четырёхкратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира, норвежская лыжница, ныне эксперт Терезе Йохауг предположила, какой результат покажет сборная Норвегии на предстоящем чемпионате мира по лыжным видам спорта в Планице.
«Норвегия вернётся домой с 17-18 медалями, особенно, в отсутствии россиян», — сказала Йохауг в интервью NRK.
Сезон-2021/2022 стал для Йохауг последним на Кубке мира. Она также является трёхкратной победительницей Кубка мира в общем зачёте. В её активе 81 личная победа на этапах Кубка мира (это второй показатель после другой норвежки, Марит Бьорген). Терезе специализировалась на дистанционных гонках.
Напомним, в настоящий момент российские лыжники отстранены от международных соревнований решением Международной федерации лыжного спорта и сноубординга (FIS).
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